"Тюмень Водоканал" просит горожан сообщать об открытых колодцах

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Cообщать об открытых колодцах по телефону 540-940 просит жителей областного центра "Тюмень Водоканал".

Это поможет избежать потенциального несчастного случая. Таких в России случается немало из-за того, что металлические люки – соблазнительный объект для краж. А отрытые колодцы – это ловушки, в которые могут угодить и дети, и взрослые, они могут стать и причиной ДТП.

"Эта проблема по-настоящему общероссийская. В минувшем году нашими предприятиями было отработано более 5 тысяч заявок по восстановлению колодцев, включая установку крышек, пропавших по разным причинам. Зимой их сдвигает снегоуборочная техника, а в период весеннего таяния снега горожане открывают канализационные люки для пропуска талых вод, не возвращая крышки на место. Но самая главная причина - это кража", - рассказал операционный директор ГК "Росводоканал" Андрей Броцман.

Металлические крышки чаще всего крадут для сдачи в металлолом. В Уголовном кодексе РФ это подпадает под ст. 158. Наказание зависит от степени тяжести преступления: штраф, принудительные работы или ограничение свободы до двух лет.

В 2020 году, только по заявлениям Росводоканала возбуждено более 20 уголовных дел по фактам задержания похитителей, с привлечением к уголовной ответственности 13 человек.

"За последние годы портрет злоумышленника изменился. Если раньше за металлом охотились асоциальные личности, то сейчас значительно расширился круг тех, кто не брезгует возможностью незаконной наживы. При этом, они не задумываются о главных опасностях таких деяний – причинение вреда здоровью и угрозе жизни людей. Так, в феврале неизвестные похитили крышку колодца в Тюмени и в него провалилась девушка. К счастью, она отделалась легкими ушибами, но последствия могли быть более тяжелыми. На записи с камеры видеонаблюдения видно, как молодой человек катит крышку по тротуару, пытается договориться с водителем такси, а потом уносит 50-килограммовый чугунный "трофей", - отметил Андрей Броцман.