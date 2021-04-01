Участник проекта "Легенды Арктики" Андрей Коробейников расскажет тюменцам о полярных экспедициях

| Фото: Тюмень РГО ВКонтакте | Фото: Тюмень РГО ВКонтакте

Встречу с тюменцами проведет участник серии полярных экспедиций "Легенды Арктики", международной радиолюбительской программы "Острова в эфире" Андрей Коробейников. Она пройдет в коворкинге РГО (адресу ул. Осипенко д.2) 22 апреля, начало в 18 часов, сообщает областное отделение РГО.

Андрей Коробейников расскажет о своей экспедиционной программе, которая включала снегоходный поход на о. Нансена, морские походы на о. Виктория и к островам Карского моря, снегоходные путешествия на о. Расторгуева и Большой Бегичев.

Серия полярных экспедиций "Легенды Арктики" началась в 2017 году. Команда проходит маршрутом великих путешественников Фритьофа Нансена, Нильса Норденшельда, Степана Расторгуева, Никифора Бегичева. Добравшись на один из этих островов, радиолюбители-путешественники разворачивают антенны и аппаратуру и выходят в радиоэфир, чтобы их коллеги со всего мира смогли принять первые любительские радиоволны с отдаленного острова. После чего этот остров считается "активированным" по международной радиолюбительской программе IOTA.

На встречу с Андреем Коробейниковым приглашают всех желающих.