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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменском районе мужчина топором грозился зарубить сожительницу

Происшествия, 11:42 21 апреля 2021

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Мужчину, угрожавшего своей сожительницей топором, задержали полицейские в с. Онохино. Возбуждено уголовное дело, сообщает районное управление МВД России.

В дежурную часть обратилась женщина, которая рассказала, что сожитель угрожает ей убийством. Участковый уполномоченный выяснил, что во время застолья пара поссорилась из-за ревности.

В отношении ранее неоднократно судимого 37-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. "Угроза убийством". Максимальная санкция - лишение свободы на срок до двух лет.

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# уголовное дело , угроза убийством

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