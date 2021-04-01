В Тюменском районе мужчина топором грозился зарубить сожительницу

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Мужчину, угрожавшего своей сожительницей топором, задержали полицейские в с. Онохино. Возбуждено уголовное дело, сообщает районное управление МВД России.

В дежурную часть обратилась женщина, которая рассказала, что сожитель угрожает ей убийством. Участковый уполномоченный выяснил, что во время застолья пара поссорилась из-за ревности.

В отношении ранее неоднократно судимого 37-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. "Угроза убийством". Максимальная санкция - лишение свободы на срок до двух лет.