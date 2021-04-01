Юных журналистов из Тюмени приглашают на проект "МедиУМ"

| Фото: группа ". РДШ | Тюменская облаcть" ВКонтакте | Фото: группа ". РДШ | Тюменская облаcть" ВКонтакте

Школьников из Тюмени приглашают присоединиться к проекту "МедиУМ". Он пройдет в регионе впервые и будет включать в себя три направления: "Радио", "Газета" и "Телевидение".

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" муниципальный куратор Российского движения школьников в Тюмени Виктория Чепик, присоединиться к проекту смогут 50 ребят старше 14 лет. Регистрация уже стартовала и продлится до 25 апреля. Сам проект будет проходить до середины июня.

"Проект "Медиум" придумали школьники-активисты РДШ, которые интересуются медийным направлением. Мы поддержали инициативу ребят, помогли им в разработке и организации. "МедиУМ" - новый проект, сейчас запущен пилотный вариант, а с нового учебного года проект будет расширен по количеству участников и по этапам, чтобы больше школьников смогли погрузиться в медийную сферу нашего города", - рассказала она.

Проект реализуют на базе центра развития творчества детей и юношества "Грант". Практические встречи школьников будут проходить в учреждениях медийной отрасли, где ребятам покажут, как работают газеты, радио или ТВ на практике. Предусмотрен и теоретический блок. На каждом этапе участникам нужно будет выполнить задание, после чего их допустят к следующему этапу.

После прохождения всех направлений и выполнения заданий будут выявлены пять победителей, которые смогут создать свой продукт, поработав на настоящем городском мероприятии.

Руководитель проекта, лидер информационно-медийного направления РДШ в Тюмени Данил Зулькарнаев рассказал, что медийное направление приобретает популярность среди современных школьников.

"МедиУМ — это проект, в котором ребята смогут посетить интересные медиалокаций нашего города, узнать как все устроено и что нужно, чтобы работать в этой сфере. Также школьники разработают собственный продукт, побывав на настоящем мероприятии, и заявят о себе на весь город", - рассказал он.

Любовь Голышева