Участники "Школы парламентаризма" обсудят итоги послания президента России

| Фото: региональное отделение "Молодой Гвардии" | Фото: региональное отделение "Молодой Гвардии"

Просмотр послания президента России и обсуждение его итогов проведут участники проекта "Школа парламентаризма" в Тюмени 21 апреля. Мероприятие начнется в 14 часов, сообщает региональное отделение "Молодой Гвардии".

Совместный просмотр будет организован в штабе регионального отделения "Молодой Гвардии" (ул. Володарского, 47). После завершения прямой трансляции участники встречи обсудят затронутые темы и вопросы в формате дискуссионного клуба. Присоединиться к дискуссии могут все желающие тюменцы.

По словам руководителя регионального отделения "Молодой Гвардии", темой послания в этом году станет выход из пандемийного кризиса. Он отметил, что будущим политикам особенно важно понимать, какие последствия и меры поддержки существуют в стране.