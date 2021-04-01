  • 21 апреля 202121.04.2021среда
  • USD76,0155
    EUR91,7507
  • В Тюмени 5..7 С 3 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Ночью 22 апреля на улице Мельникайте в Тюмени ограничат движение

Общество, 15:47 21 апреля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Движение в районе пересечения ул. Мельникайте и ул. Дружбы в Тюмени будет дважды ограничено в трех направлениях 22 апреля. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, это произойдет в промежутках с 00 часов до 1 часа и с 3 до 4 часов.

Ограничение вводится в связи с монтажом металлического пролетного строения. ГИБДД рекомендует водителям заранее выстроить альтернативные маршруты и руководствоваться требованиями временных дорожных знаков.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ограничение движения

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:59 21.04.2021Ишимский писатель презентовал книгу о школе 60-х годов
15:47 21.04.2021Ночью 22 апреля на улице Мельникайте в Тюмени ограничат движение
15:25 21.04.2021Участник проекта "Легенды Арктики" Андрей Коробейников расскажет тюменцам о полярных экспедициях
15:18 21.04.2021Слушатели радио Dipol FM могут выиграть мангал