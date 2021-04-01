Ночью 22 апреля на улице Мельникайте в Тюмени ограничат движение

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Движение в районе пересечения ул. Мельникайте и ул. Дружбы в Тюмени будет дважды ограничено в трех направлениях 22 апреля. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, это произойдет в промежутках с 00 часов до 1 часа и с 3 до 4 часов.

Ограничение вводится в связи с монтажом металлического пролетного строения. ГИБДД рекомендует водителям заранее выстроить альтернативные маршруты и руководствоваться требованиями временных дорожных знаков.