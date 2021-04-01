Ишимская школьница взяла диплом первой степени престижного всероссийского конкурса

| Фото: архив Светланы Зубрилиной | Фото: архив Светланы Зубрилиной

Школьница из Прокуткино Ишимского района Светлана Зубрилина с исследованием "Все мы жили ожиданием победы (по материалам газеты "Серп и молот")" получила диплом первой степени на XXVIII конкурсе им. В.И. Вернадского.

О победе девятиклассница узнала, когда возвращалась домой с соревнований по волейболу. Ей позвонила мама.

"Честно, думала, что меня разыграли. И как бы сильно я не ждала результатов конкурса, все равно новость о победе стала полной неожиданностью. Ребята из команды сразу поздравили, а я от чувств даже расплакалась. Исследование длилось целый год, я проделала огромную работу, тем ценнее результат", - подчеркнула Светлана.

Для того чтобы узнать, как прошли годы войны в родном Ишимском районе, девушка обратилась в государственный архив Ишима, там она взяла подшивки местной газеты, которая тогда называлась "Серп и молот", с 1941 по 1945 годы. К слову, газета выходила два раза в неделю, то есть школьница кропотливо изучила 384 номера газеты. Она выбирала материалы, которые более всего отражали, как люди жили и ждали победы.

По словам Светланы, ей больше всего запомнились письма с фронта от командиров и солдат Красной Армии. Они обращались к школьникам, чтобы те помогали оставшимся в тылу женщинам и старикам.

"Много статей было как раз о том, как ребята – наши ровесники и младше нас – трудились наравне со взрослыми, старались всеми силами помочь фронту. Иногда читать и пропускать через себя было тяжело, листая страницы газеты я словно окуналась с головой в то трудное время, эмоционально переживала то, через что прошли наши земляки тех лет", - отметила Светлана.

Идея написания работы на такую тему пришла в преддверии 75-летия со дня Победы, добавила она. Курировала сбор материала и исследовательскую деятельность учитель истории Прокуткинской школы Елена Аверина.

Сама Светлана - человек очень многогранный, активный и увлеченный. Она занимается в краеведческом кружке при школе, участвует в волонтерском движении, российском движении школьников, играет в волейбол – входит в состав школьной сборной района. Все это не мешает ей отлично учиться и помогать семье: родителям, старшей сестре и младшему брату.

Свою жизнь в будущем девушка хотела бы связать с историей, а пока мечтает побывать в Санкт-Петербурге и зарядиться его удивительной энергетикой.

Напомним, по результатам второго очного дистанционного этапа конкурса два школьника из Тюменской области стали лауреатами и четыре - дипломантами в гуманитарной секции.

Инна Кондрашкина