Несанкционированная акция в Тюмени: неизвестно, кого больше - журналистов или протестующих

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Около 150 человек, в том числе журналисты и сотрудники в штатском, вышли на несанкционированную акцию сторонников осужденного Алексея Навального в Тюмени. Ранее организаторы заявляли о готовности вывести на улицы областного центра около 4 тыс. человек.

Незаконная акция на Центральной площади Тюмени продолжалась около тридцати минут. По наблюдениям корреспондента ИА "Тюменская линия", количество участников, как и в аналогичных ситуациях в январе, не превысило 300 человек. В желтых жилетах на снимке – представители СМИ.

Правоохранители неоднократно через громкоговоритель предупреждали митингующих о незаконности данной акции. Несколько участников митинга были задержаны полицией. Стражи порядка вели себя предельно корректно и обеспечили общественный порядок и безопасность. В настоящее время участники акции покинули площадь.

Напомним, ранее Генпрокуратура и УМВД России предупреждали граждан о том, что за участие в подобных акциях и призыв к ним предусмотрена ответственность по действующему законодательству.

Евгений Бабенко