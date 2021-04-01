Поджигатель сухой травы в Ишимском районе выжег более 3 га, его ждет наказание

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Поджигателя сухой травы застали на месте преступления в д. Нестерова Ишимского района 20 апреля. Сотрудники администрации совершали рейд возле населенного пункта, сообщает МЧС России по Тюменской области.

Вызванные сотрудники полиции обнаружили мужчину с бутылкой бензина в руках, покидавшего горящее поле. Он пояснил, что сжигал сухую траву для того, чтобы на ее месте росла новая для скота. По словам нарушителя, он делает это постоянно. В этот раз поджег траву в трех местах.

Площадь горения на момент обнаружения была примерно 1,5 га, но из-за сильного ветра огонь быстро распространялся, и вскоре площадь увеличилась вдвое. Составлен протокол об административном правонарушении, в ближайшие дни будет определен нанесенный поджигателем материальный ущерб.

Во всех районах Тюменской области сотрудники МЧС России проводят рейды, созданы патрульные группы. Для охраны лесов сформированы 54 мобильные группы, наблюдение ведется с помощью беспилотников, видеокамер и самолетов.