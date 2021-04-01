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Тюменские волонтеры организовали в вузе прием старых батареек

Общество, 14:51 22 апреля 2021

Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

Экологический проект "Сдай батарейку в Тюменском ГМУ" запустили волонтеры вуза, сообщает учебное учреждение.

Они установили контейнер для сбора батареек в одном из зданий университета и планируют организовать регулярную работу по отправке собранных батареек в пункты приема элементов питания.

Экологическая акция проходит в Тюменском ГМУ под девизом: "Сделай мир чище. Начни с себя!". Активисты напоминают, что батарейки являются отходами 2-го класса опасности и выбрасывать их с остальным мусором нельзя. В них содержатся токсичные вещества - металлы и химические соединения, которые при разрушении корпуса загрязняют землю и воду.

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# Тюменский ГМУ , экология

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