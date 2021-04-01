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Семьи Тюменской области предпочитают тратить маткапитал на улучшение жилья

Экономика, 13:11 22 апреля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Почти 4 млрд 709 млн 400 тыс. рублей по сертификатам материнского капитала перечислило региональное управление Пенсионного фонда России по заявлениям жительниц Тюменской области в 2020 году.

Из них 3 млрд 144 млн 600 тыс. рублей - на погашение жилищных кредитов, 1 млрд 189 млн 400 тыс. рублей - на улучшение жилищных условий. По заявлениям на обучение детей направлено 135 млн 900 тыс. рублей. На получение ежемесячной выплаты средств из маткапитала для семей с низкими доходами удовлетворены заявления на общую сумму в 239 млн 500 тыс. рублей.

Всего за 2020 год было подано 15 тыс. 894 заявления о распоряжении средствами материнского капитала. Напомним, по данным за прошлый год размер маткапитала на второго ребенка, рожденного в период с 2007 по 2019 год включительно, составлял 466 тыс. 617 рублей, на первого ребенка, рожденного с 1 января 2020 года - аналогичная сумма, и 616 тыс. 617 рублей в случае, если второй ребенок родился с 1 января 2020 года, либо третий и последующие, если ранее права на получение маткапитала у семьи не возникало.

Дарья Казакова

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# жилье , ипотека , материнский капитал , Пенсионный фонд

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