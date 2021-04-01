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В Тюмени устанавливают личность мужчины, распылившего газ в автобусе

Происшествия, 13:55 22 апреля 2021

ИА "Тюменская линия"

По факту видео, на котором запечатлен распыливший перцовый баллончик в салоне автобуса №1 в Тюмени мужчина, назначена проверка. Полицейские устанавливают его личность.

Информация об инциденте появилась в нескольких городских пабликах в соцсети ВКонтакте. Очевидцы выложили видео с места событий. Ролик сопровождает текст. В сообщениях говорится о том, что инцидент произошел 21 апреля в 22 часа. По словам свидетелей, пассажир автобуса вел себя неадекватно, а после просьбы вести себя нормально начал кричать и распылил перцовый баллончик. Также сообщается, что в этот момент в общественном транспорте находились несовершеннолетние.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" пресс-секретарь городского управления МВД России Мария Новопашина, сообщений о данном происшествии в полицию не поступало, но проверка уже назначена.

"Будут изучены видеоматериалы, опрошены сотрудники пассажирского автотранспортного предприятия, осуществляющие рейс, и возможные свидетели происшествия. Сотрудники полиции устанавливают личность мужчины, который распылил в салоне автобуса слезоточивое средство", — добавила Мария Новопашина.

Злоумышленнику грозит административное наказание.

Инна Пахомова

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# общественный транспорт , полиция

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