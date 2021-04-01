В Тюмени встретятся 100 полуфиналистов конкурса "Мастера гостеприимства"

| Фото: Мастера гостеприимства ВКонтакте | Фото: Мастера гостеприимства ВКонтакте

Полуфинал всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства" примет Тюмень 29 и 30 апреля. В Тюменском технопарке встретятся более 100 человек из разных регионов России, сообщает Агентство туризма и продвижения Тюменской области.

Конкурсанты защитят свои проекты, обменяются опытом с именитыми рестораторами, отельерами и управленцами в сфере гостеприимства и получат поддержку со стороны наставников и партнеров со всей страны. Для гостей подготовлена насыщенная культурно-развлекательная программа.

Проект является частью президентской платформы "Россия – страна возможностей". Всего на конкурс поступило 29 тыс. 561 заявка, до полуфинала дошли около 800 человек. В Тюмень приедут участники, показавшие лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования по индустрии туризма.