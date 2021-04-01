  • 22 апреля 202122.04.2021четверг
  • USD76,8198
    EUR92,2913
  • В Тюмени 8..10 С 6 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени встретятся 100 полуфиналистов конкурса "Мастера гостеприимства"

Общество, 18:26 22 апреля 2021

Мастера гостеприимства ВКонтакте | Фото: Мастера гостеприимства ВКонтакте

Полуфинал всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства" примет Тюмень 29 и 30 апреля. В Тюменском технопарке встретятся более 100 человек из разных регионов России, сообщает Агентство туризма и продвижения Тюменской области.

Конкурсанты защитят свои проекты, обменяются опытом с именитыми рестораторами, отельерами и управленцами в сфере гостеприимства и получат поддержку со стороны наставников и партнеров со всей страны. Для гостей подготовлена насыщенная культурно-развлекательная программа.

Проект является частью президентской платформы "Россия – страна возможностей". Всего на конкурс поступило 29 тыс. 561 заявка, до полуфинала дошли около 800 человек. В Тюмень приедут участники, показавшие лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования по индустрии туризма.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# сфера гостеприимства , туризм

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:56 22.04.2021Победители регионального "АгроСтарта" поедут в Москву
18:45 22.04.2021Интерактив "Ночь.Космос.Комиксы" подготовили в ТюмГУ к библионочи
18:37 22.04.2021Лекцию о токенах прочтут в "Конторе пароходства" в Тюмени
18:26 22.04.2021В Тюмени встретятся 100 полуфиналистов конкурса "Мастера гостеприимства"