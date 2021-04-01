  • 23 апреля 202123.04.2021пятница
  • USD76,4217
    EUR92,0423
  • В Тюмени 9..11 С 4 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени на "Школе родословия" презентуют альманах "Большое городище"

Общество, 13:40 23 апреля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Занятие "Школы родословия", вошедшее в программу Дней исторического и культурного наследия, пройдет в литературно-краеведческом центре 24 апреля в 11 часов, сообщает Централизованная городская библиотечная система.

Слушатели поделятся опытом по составлению родословных своих семей. Изюминкой встречи станет презентация нового номера альманаха "Большое городище", который издается известным многим любителям краеведения Юрием Мандрикой. Номер посвящен памяти тюменского историка и краеведа Владимира Темплинга – одного из публикаторов фольклорно-этнографического архива творчества Петра Городцова, ответственного редактора книг серии "Сибирский раритет", автора книги "Ипостаси духа" и многих статей в краеведческих журналах по этнографии и истории религии в Сибири.

Встреча будет интересна всем, кто интересуется историей родного края и хочет изучить историю своей семьи. Записаться можно по телефону: 46-45-79. Также можно оставить заявку на посещение на сайте городской библиотечной системы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# история , родословная

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:45 23.04.2021Тоболякам раздадут более десяти тысяч георгиевских ленточек
14:36 23.04.2021Новобранцы "Аванпоста" дадут торжественную клятву верности Отечеству
14:25 23.04.2021Тюменские газовики проверили оборудование на Вечном огне
13:40 23.04.2021В Тюмени на "Школе родословия" презентуют альманах "Большое городище"