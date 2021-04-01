В Тюмени на "Школе родословия" презентуют альманах "Большое городище"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Занятие "Школы родословия", вошедшее в программу Дней исторического и культурного наследия, пройдет в литературно-краеведческом центре 24 апреля в 11 часов, сообщает Централизованная городская библиотечная система.

Слушатели поделятся опытом по составлению родословных своих семей. Изюминкой встречи станет презентация нового номера альманаха "Большое городище", который издается известным многим любителям краеведения Юрием Мандрикой. Номер посвящен памяти тюменского историка и краеведа Владимира Темплинга – одного из публикаторов фольклорно-этнографического архива творчества Петра Городцова, ответственного редактора книг серии "Сибирский раритет", автора книги "Ипостаси духа" и многих статей в краеведческих журналах по этнографии и истории религии в Сибири.

Встреча будет интересна всем, кто интересуется историей родного края и хочет изучить историю своей семьи. Записаться можно по телефону: 46-45-79. Также можно оставить заявку на посещение на сайте городской библиотечной системы.