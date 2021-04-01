Героиня шоу "Свободное сердце-2" выбрала потенциального жениха

| Фото: скриншот шоу "Свободное сердце-2" | Фото: скриншот шоу "Свободное сердце-2"

Юморист из Тюмени Дмитрий Баранов стал избранником героини шоу "Свободное сердце-2" Александры Тарабыкиной. Молодые люди проведут романтические выходные в Санкт-Петербурге в последних числах апреля, сообщает "Тюменское время".

В финале проекта шестеро претендентов проявили свои мужские качества - свидание прошло на казачьем подворье.

"Почему Саша выбрала меня? Думаю, что, скорее всего, она почувствовала теплое отношение к ней, так как за рамками проекта мы продолжали общение. Поездка точно пройдет легко, смешно и непринужденно. А что еще нужно для простого путешествия? Про будущее загадывать не буду, чтобы не сглазить, в любом случае проект закончился, теперь это наша личная жизнь", - сказал Дмитрий Баранов.

Саша тоже не загадывает, как сложатся их с Дмитрием отношения. Она поблагодарила всех участников и пожелала им найти свою любовь.

"С победителем Дмитрием мы в хороших взаимоотношениях. Он добрый человек. Выйдет ли что-то у нас? Сказать сложно. Но я уверена, что мы здорово проведем время в Санкт-Петербурге".

По мнению ведущего проекта Михаила Заеца, у пары есть потенциал, который может раскрыться во время совместной поездки: "Дмитрий - замечательный парень, отлично себя проявлял в течение всего проекта. Не знаю, завяжутся ли у него с Сашей какие-то близкие отношения, но их несомненно ждет прекрасный отдых в Санкт-Петербурге, в этом я уверен".