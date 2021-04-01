Сад памяти: 15 тыс. крошечных сосен высадят в Ярково

| Фото: yar72.ru | Фото: yar72.ru

15 тыс. 400 сеянцев сосны высадят жители Ярково на площади 3,5 га в рамках акции "Сад памяти" 5 мая в Староалександровском поселении. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал исполняющий обязанности лесничего в ярковском лесничестве Алексей Разманов.

"Подобные акции проводятся уже много лет. Первые посадки стали настоящим лесом, где водятся зверушки, растут грибы и ягоды. Это красивая и вечная память о земляках и родных, не вернувшихся с войны", - подчеркнул он.

Как правило, добавил Разманов, к лесникам присоединяются около 30 человек, представители организаций района и жители, желающие отдать дань уважения фронтовикам и сохранить экологический баланс.

Лесовод напомнил, что сбор участников состоится в с. Чечкино возле автобусной остановки в 10 часов. Телефон организатора 8-904-876-02-07.

Участие в акции могут принять все жители области. Для этого нужно высадить дерево у себя на участке или нарисовать воображаемое, нанести свой личный сад Памяти, выложив фото, на карту акции садпамяти2021.рф и опубликовать пост в соцсетях с хештегом #СадПамятиДома.

Организаторы акции намерены высадить 27 млн деревьев в память о каждом из погибших в годы Великой Отечественной войны.

Инна Кондрашкина