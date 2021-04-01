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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Женщину с разрывом двух аневризм головного мозга успешно прооперировали в Тюмени

Общество, 13:44 24 апреля 2021

ОКБ №2 ВКонтакте

Нейрохирурги ОКБ №2 Тюмени провели операцию пациентке после разрыва двух аневризм головного мозга.

"Сочетание одинаковых аневризм в разных бассейнах – это достаточно редкое явление. Нами было принято незамедлительное решение о купировании сразу двух аневризм на одной операции. При оперативном вмешательстве мы наложили две постоянные клипсы на аневризмы, таким образом, они были выключены из сосудистого русла", - говорит врач-нейрохирург ОКБ №2 Сайди Гаибов.

Оперативное вмешательство прошло успешно, выполненные контрольные исследования показали, что обе аневризмы выключены из артериального кровотока, значит повторного разрыва не произойдет. После наблюдения в стационаре ОКБ №2 у нейрохирурга Дмитрия Плющенко женщину выписали с рекомендациями прохождения контрольных УЗИ сосудов головного мозга и посещения специалистов в поликлинике, сообщает "АиФ - Западная Сибирь".

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