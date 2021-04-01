  • 24 апреля 202124.04.2021суббота
  • USD75,0893
    EUR90,4676
  • В Тюмени 4..6 С 4 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменском районе 52 ребенка с ОВЗ проходят реабилитацию по новым технологиям

Общество, 20:52 24 апреля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

52 ребенка с тяжёлыми множественными нарушениями развития стали участниками социального проекта "Дойти до каждого". Реабилитацией детей по новым технологиям занят комплексный центр социального обслуживания населения Тюменского района.

Проект "Дойти до каждого" получил финансовую поддержку Фонда поддержки детей находящихся в трудной жизненной ситуации.

Специалист по реабилитации, логопед, психолог, специалист по физической культуре (адаптивной физической культуре) и массажист работают с детьми, применяют новые технологии. Например, эрготерапии - особой междисциплинарной специальности, помогающей людям с различными физическими или психическими нарушениями в достижении и максимальной независимости от окружающих в своей повседневной жизни.

В центре, благодаря гранту появилось новое реабилитационное оборудование - комплекс Амалтея, слухоречевой тренажёр ИНОН-М, система "РуЛисен" (Rulisten).

Проект "Дойти до каждого" не только помогает детям, но и учит такой помощи в быту отвечающим за его развитие взрослым, а также включает психологическую поддержку семьям с детьми-инвалидами.

До 30 сентября продолжатся занятия логопеда, дефектолога, психолога, специалиста по физической культуре. Участники проекта уже отметили положительную динамику речевого и психо-эмоционального состояния детей. А родители получили первые навыки работы с ребятами в домашних условиях, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:52 24.04.2021В Тюменском районе 52 ребенка с ОВЗ проходят реабилитацию по новым технологиям
20:35 24.04.2021В Тюмени волонтеры высадили саженцы трехцветного канадского клена в ОКБ №2
20:12 24.04.2021Виноград "Космос" и "Алешенькин": тюменцы знакомятся с высокоурожайными культурами на открытии дачного сезона
19:33 24.04.2021В Тюмени прошел фестиваль поэзии