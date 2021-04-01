В Тюменском районе 52 ребенка с ОВЗ проходят реабилитацию по новым технологиям

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

52 ребенка с тяжёлыми множественными нарушениями развития стали участниками социального проекта "Дойти до каждого". Реабилитацией детей по новым технологиям занят комплексный центр социального обслуживания населения Тюменского района.

Проект "Дойти до каждого" получил финансовую поддержку Фонда поддержки детей находящихся в трудной жизненной ситуации.

Специалист по реабилитации, логопед, психолог, специалист по физической культуре (адаптивной физической культуре) и массажист работают с детьми, применяют новые технологии. Например, эрготерапии - особой междисциплинарной специальности, помогающей людям с различными физическими или психическими нарушениями в достижении и максимальной независимости от окружающих в своей повседневной жизни.

В центре, благодаря гранту появилось новое реабилитационное оборудование - комплекс Амалтея, слухоречевой тренажёр ИНОН-М, система "РуЛисен" (Rulisten).

Проект "Дойти до каждого" не только помогает детям, но и учит такой помощи в быту отвечающим за его развитие взрослым, а также включает психологическую поддержку семьям с детьми-инвалидами.

До 30 сентября продолжатся занятия логопеда, дефектолога, психолога, специалиста по физической культуре. Участники проекта уже отметили положительную динамику речевого и психо-эмоционального состояния детей. А родители получили первые навыки работы с ребятами в домашних условиях, сообщает департамент социального развития Тюменской области.