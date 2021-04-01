Проект ТИУ и "Газпром нефти" стал лучшим на всероссийском конкурсе

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Совместный образовательный проект Научно-технического центра "Газпром нефти" и ТИУ "INкорпорация" стал победителем всероссийского конкурса Graduate Awards. Проект победил в номинации "Лучшая программа по работе со студентами", сообщает пресс-служба ТИУ.

На оценку экспертов был представлен первый поток проекта "INкорпорация", проходивший в 2019–2020 учебном году. Цель проекта – обеспечение системной интеграции учащихся в бизнес-процессы компании за счёт их моделирования в рамках крупного образовательного кейса.

Участники команд, семь бакалавров и 10 магистрантов ТИУ, в течение года разрабатывали концепцию обустройства Чаяндинского и Тазовского месторождений, которые находятся в активной стадии разработки ПАО "Газпром нефть". Объединение студентов разных программ помогло сформировать системное видение обустройства нефтегазовых месторождений. Студенты прошли стажировки в компании, напрямую взаимодействовали с руководителями проектов, ведущими экспертами и специалистами предприятия.

Магистранты, выполнявшие в учебном проекте функции руководителей крупных проектов, стали сотрудниками "Газпром нефти", а несколько бакалавров поступили на корпоративные магистерские программы. Эти результаты позволили запустить новый поток проекта на 2020–2021 учебный год, в рамках которого студенты прорабатывают Харасавэйское и Бованенковское месторождение.

Конкурс Graduate Awards посвящен корпоративным программам по работе компаний с выпускниками школ и университетов. Проекты оценивает жюри из экспертов в области управления персоналом и представителей вузов. Высокие баллы присуждаются за новизну и творческий подход в работе с молодыми специалистами, а также за конкретные измеримые результаты по числу привлеченных кандидатов или финансовой эффективности для компании.