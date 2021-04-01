Тюменская школьница вошла в число финалистов конкурса "Мой первый бизнес"

| Фото: АНО «Россия – страна возможностей» | Фото: АНО «Россия – страна возможностей»

Ученица 9 класса гимназии №12 Тюмени Валерия Шалаева вошла в число финалистов международного конкурса "Мой первый бизнес", сообщает АНО "Россия – страна возможностей".

Валерия Шалаева занимается созданием дизайн-макетов и реализацией продукции для планирования: ежедневников, магнитных планеров, блокнотов. Пока девушка продает свою продукцию через социальные сети, но уже в мае планирует расширить ассортимент и выйти на новый канал сбыта в торговых центрах Тюмени.

"Уникальность моего проекта заключается в удобном формате изделий, необычном наполнении. В нашем товаре идеальное сочетание цены и качества, а также мы одни из немногих, кто предоставляет услугу индивидуального дизайна. Пользуясь нашей продукцией, покупатель развивает в себе полезные привычки, знакомится с понятием тайм-менеджмента и выстраивает свой идеальный и продуктивный день", – поделилась Валерия Шалаева.

Отметим, свои бизнес-проекты в различных сферах представили 150 школьных и студенческих команд со всей России и Казахстана. Проекты касались производства игрушек, экологичной посуды, необычной одежды, создания роботов, инновационных экоферм, онлайн-школ, дизайн- и медиастудий и других.

Финалистами стали 20 школьных и 17 студенческих команд из 21 региона России. Среди школьных инициатив в финал прошли 10 коммерческих и 10 социальных проектов, среди студенческих – 10 коммерческих и 7 социальных.

Впереди участников ждет финал конкурса. На заключительном этапе ребята будут участвовать в питчинге своих идей и ответят на вопросы экспертов по своим проектам. Трансляция финала пройдет 29 апреля в ВК-сообществе конкурса "Мой первый бизнес".

Международный конкурс "Мой первый бизнес" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".