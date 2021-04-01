В Тюмени из-за сильного задымления перекрыли дорогу

| Фото: ГУ МЧС Тюменской области | Фото: ГУ МЧС Тюменской области

Поля горят между Велижанским и Тобольским трактом в Тюмени 25 апреля. Сотрудники ГИБДД из-за сильного задымления перекрыли дорогу.

Очевидцы происшествия рассказывают о том, что с утра дорога была перекрыта на дачи за мостом с улицы Щербакова, горит сразу за Объездной в сторону Липового. Можно уйти на Объездную только налево. Дачники советуют ехать через Казарово.

"Горит сухая растительность. На данный момент на месте, по оперативной информации, работают 33 человека личного состава, задействовано девять единиц техники", – рассказала начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Елена Григорьева.

В окрестностях сильное задымление. Сотрудники ГИБДД следят за безопасностью дорожного движения.

"На участке между развязками движение открыли. Но движение в обоих направлениях перекрыто на Велижанском тракте. От развязки по Велижанскому тракту – по 8-й км", – уточнили в ГИБДД.

Инна Пахомова