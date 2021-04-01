В Тюмени назвали имена лучших юных визажистов и стилистов страны

| фото организаторов Национального чемпионата «Молодые профессионалы» | фото организаторов Национального чемпионата «Молодые профессионалы»

Представительницы Москвы и Санкт-Петербурга Алина Иноземцева и Валерия Кедярова, а также Мария Губарева из Новосибирской области стали победителями отборочных соревнований Национального чемпионата "Молодые профессионалы" в компетенции "Визаж и стилистика. Юниоры", сообщают организаторы.

Состязания прошли в Тюмени. Награды юным победительницам вручил 25 апреля директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров.

За звание победителей боролись пять юных профессионалов до 16 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской области и Республики Татарстан. В течение трех дней участницы демонстрировали свое мастерство, создавая креативные образы моделям в рамках каждого из модулей.

Лучшие участники отборочного этапа встретятся на финальных соревнованиях чемпионата WorldSkills Russia, которые пройдут в Уфе с 21 по 25 июля. До этого времени отборочные соревнования пройдут еще по девяти компетенциям.

Тюменскую область в 2021 году представляют более 60 конкурсантов. На домашней площадке ребят ждут также соревнования по "Эстетической косметологии", которые пройдут 28 апреля.

Всего в отборочных соревнованиях WorldSkills Russia участвуют около 5 тыс. конкурсантов со всей страны. Состязания проходят в 31 регионе по 137 компетенциям.