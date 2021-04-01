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В Тюмени 30 тыс. человек собрали более пяти тысяч кубометров мусора

Общество, 13:21 26 апреля 2021

Тюмень-наш дом ВКонтакте | Фото: Тюмень-наш дом ВКонтакте

Более 30 тыс. тюменцев приняли участие в общегородском субботнике 24 апреля. Они собрали более 5 тыс. кубометров мусора, сообщает администрация города.

На уборке территорий трудились 2 тыс. 614 хозяйствующих субъектов. Общая площадь убранного составила 461 тыс. 976 кв. м.

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Тюменцы собрали и вывезли мусор с 92 тыс. 844 кв. м городских территорий, побелили 2 тыс. 916 деревьев и 19 тыс. 17 м бордюров, покрасили 974 МАФа, отремонтировали и обустроили 939 м ограждений, убрали 1 тыс. 625 единиц дикорастущей поросли.

Отметим, что горожан снабжают инвентарём для проведения работ, мешками для мусора.

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# мусор , субботник

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