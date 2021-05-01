Об особенностях приемной кампании 2021 года рассказали в Тюменском президентском кадетском училище

| Фото: пресс-служба ТПКУ ВКонтакте | Фото: пресс-служба ТПКУ ВКонтакте

Тюменское президентское кадетское училище в 2021 году принимает курсантов только в пятый класс и строго после окончания четвертого. Об этом рассказала заместитель начальника ТПКУ по учебной работе Евгения Станкевич.

Она подчеркнула, что классы, в которое принимает училище, ежегодно определяются указом министра обороны РФ. Если дети хотят поступить в 6 и 7 классы, в этом году их набирают Омский кадетский корпус и Иркутское суворовское училище. Ребенку, уже закончившему 5 класс в общеобразовательной школе, повторно поступить в 5 класс, но уже в ТПКУ, нельзя.

Для поступления в училище формируется достаточно большое личное дело, порядка 21 пункта. Оба родителя и сам ребенок должны написать заявления, которые служат подтверждением факта, что и мама, и папа не против, и что сам ребенок хочет стать сначала кандидатом на поступление, а затем кадетом.

Евгения Станкевич пояснила, что бывают ситуации, когда мамы обращаются в училище и говорят, что не знают, где находится отец ребенка. Если он не лишен родительских прав, его местоположение важно определить, либо на месте написать заявление особого образца. В дальнейшем при поступлении в высшее военно-учебное заявление могут возникнуть проблемы, если ребенок не сможет предоставить сведений об одном из родителей.

Если родители не работают или являются самозанятыми, они могут предоставить копию любого документа, подтверждающего состояние самозанятости. Отсутствие справки с места работы отца и матери не является причиной для отказа или недопуска кандидата ко вступительным испытаниям, но для военнослужащих, для силовых структур эта справка является обязательной. Полный перечень документов можно найти по ссылке, он не меняется уже долгое время, подчеркнула замначальника ТПКУ. Единственное новшество - прием документов полностью идет дистанционно, а с родителями по каждому из них общаются через электронную почту или телефон.

В электронном виде документы не принимаются, так как распечатать весь этот массив по каждому ребенку затруднительно - одна только медкарта из поликлиники может составлять около 300 страниц, а по правилам училища из нее нужно откопировать каждую страницу. В какой форме подавать документы и как заверять - на сайте ТПКУ. Передать их можно курьером, Почтой России или через КПП, поместив в специальный контейнер для сбора личных дел.

Сроки приема - с 15 апреля по 31 мая, 10 июня сформируется список допущенных ко вступительным испытаниям.

Дарья Казакова