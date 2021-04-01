Жителям Тюменской области на майские праздники предлагают отправиться в туры и на экскурсии

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Туры по Тюменской области для отдыха в майские праздники предлагает туристам проект Visit Tyumen на официальной странице в Instagram.

"Майские праздники — отличное время, чтобы отдохнуть и провести время не только интересно, но и полезно. Тюменская область подойдет в этом плане идеально. Занимательный культурный отдых можно закрепить релаксом на термальных курортах. Их, кстати, более 20 в регионе", — рассказали в Visit Tyumen.

Среди предлагаемых тур "В Тобольске на один день" — на 1 мая в 8 часов. Туристов ждет путешествие в блистательный архитектурный ансамбль, венчающий Троицкий мыс. На прогулке гости узнают, кто участвовал в строительстве кремля, какие загадки скрывают его здания, увидят старинные сибирские Софийско-Успенский и Покровский соборы, посетят смотровую площадку с великолепной панорамой на нижний город.

Записаться и узнать подробности можно по телефону: 8-982-935-27-62.

Также утром 1 мая желающие отдохнуть и больше узнать об истории региона могут отправиться в с. Покровское, на родину Григория Распутина. Для гостей в доме-музее старца проведут экскурсию. Здесь можно увидеть трюмо с треснувшим зеркалом, старинный кованый сундук, ложку и блюдо с личной монограммой Александры Федоровны Романовой, а также икону Симеона Верхотурского, перед которой молился Распутин.

Записаться можно по телефону: 8-922-266-19-21.

В тур "Тобольск — Жемчужина Сибири" желающие могут отправиться 1 мая.

"Выезд в 8 часов от гостиницы "Восток". Участники посетят Абалакский мужской монастырь, в самом Тобольске после обеда их ждет экскурсия по городу, кремлю. У гостей будут свободное время, которое они могут потратить на приобретение сувениров, посещение музеев. В 17 часов выезжаем обратно", — рассказала директор агентства путешествий "Окна" Оксана Котельникова.

Трехдневная экскурсия "Романовы в Сибири" пройдет в двух городах 30 апреля и 2 мая. Первый день участников проведут по тюменским музеям, затем их повезут в Тобольск, где покажут музей семьи императора Николая II, Абалакский монастырь, косторезную фабрику и Дворец наместника.

Также 2 мая можно съездить в тур "Тобольский вояж". Отъезд — в 8 часов. Программа напоминает "Тобольск — жемчужину Сибири".

Записаться можно по телефону: 8-905-826-35-20.

Посетить тур выходного дня "В гости к народам Севера" приглашают 2 мая в 14 часов. Участников ждет хантыйская изба, ненецкий чум, охотничий лабаз, весельные обласа, оленьи нарты, дым костра, традиционный обряд очищения с цветными лентами и многое другое. Можно собственноручно испечь хлеб в печи, сделать берестяную ложку, чтобы кушать северные ягоды.

Записаться можно по телефону: 45-56-00.

Инна Пахомова