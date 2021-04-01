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В Сургуте арестовали 79 пар махcи

Происшествия, 11:38 27 апреля 2021

Тюменская таможня | Фото: Тюменская таможня

79 пар национальной обуви махcи задержали сотрудники Сургутского таможенного поста, сообщает Тюменская таможня.

Гражданин Таджикистан ввез воздушным рейсом из города Худжанд 15 кг обуви в сопровождаемом багаже. Для ввоза коммерческой партии товара мужчине необходимо было подать декларацию на товар и уплатить таможенные платежи, от чего он отказался.

Кроме того, на 78 парах таможенники обнаружили подделку торговой марки Reebok. По факту незаконного использования чужого товарного знака и недекларирования товаров возбуждены административные дела.

Ранее в практике таможенного поста встречались случаи перемещения партии чехлов для мобильных телефонов, а также ободков, диадем, броши, браслетов, серег на сумму около 1 млн рублей.

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