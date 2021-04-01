Программа "ТСН-Точнее" начала выходить на двух тюменских телеканалах

| Фото: телеканал "Тюменское время" | Фото: телеканал "Тюменское время"

Передача "ТСН-Точнее" появилась на новом городском телеканале "Твоя Тюмень" на 22 канале кабельного телевидения. Проект получил название "ТСН-Точнее. Город", сообщает "Тюменское время".

По будням передача выходит на телеканале "Тюменское время" на 21 канале кабельного телевидения.

Ежедневно ведущие обсуждают новости областной столицы. Кроме того, итоговый выпуск будет транслироваться в официальной группе телеканала "Тюменское время" во ВКонтакте каждую субботу в 15 часов.

Зрители передачи также смогут выиграть призы от телеканала и раз в месяц побороться за суперприз.

"ТСН-Точнее" — это обсуждение мировых новостей в формате блога, что делает программу интересной и для просмотра в интернете. Все выпуски можно найти на официальной странице телеканала "Тюменское время" на YouTube.