В Тюменской области в мае 17 тыс. избирателей протестируют систему электронного голосования

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Тренировка применения системы дистанционного электронного голосования пройдет в Тюменской области с 12 по 14 мая. Жители старше 18 лет могут подать заявку на участие в тестировании государственной автоматизированной системы России "Выборы". Для этого им необходимо иметь подтвержденную регистрацию на портале госуслуг, где и принимают заявления до 7 мая.

В течение трех дней с 12 по 14 мая, по данным ЦИК России, будут полностью воспроизведены все этапы голосования: от регистрации и авторизации до голосования и подведения итогов. Мероприятие позволит обеспечить реальную нагрузку на систему, оценить надежность, безопасность, стабильность ее использования.

Необходимость такой тренировки, по словам председателя Тюменской областной избирательной комиссии Игоря Халина, очевидна.

"Важно посмотреть, как готова к нагрузке система ГАС "Выборы", поскольку мероприятие впервые проводится в масштабах всей Российской Федерации, - пояснил он. - В каждом регионе в дистанционном голосовании примут участие не менее полутора процентов избирателей. В абсолютных цифрах в целом по стране — примерно 1 миллион человек. В Тюменской области ожидается 17 тысяч участников тренировки".

Дистанционная система голосования будет применена уже 19 сентября 2021 года — в единый день голосования в шести субъектах РФ, которые будут определены позднее.

Участие в тестировании, как подчеркнул Игорь Халин, добровольное. "Мы хотим заинтересовать людей, показать, что это действительно удобно, перспективно, прогрессивно", — пояснил он.