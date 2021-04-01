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В Тюмени будут судить женщину, зарезавшую щенка

Происшествия, 18:59 27 апреля 2021

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

31-летняя жительница Тюмени обвиняется в жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из материалов уголовного дела, 7 марта нетрезвая женщина поругалась со своим сожителем и выместила злость на щенке. В подъезде она нанесла собаке удар ножом в шею.

Очевидцы происшествия связались с волонтерами. Щенка доставили в ветеринарную клинику, но спасти его не удалось. Материалы дела переданы в Ленинский районный суд Тюмени.

Санкция статьи штраф до 80 тыс. рублей, обязательные работы, либо лишение свободы на срок до трех лет.

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# жестокое обращение с животными , собаки , уголовное дело

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