В Тюмени будут судить женщину, зарезавшую щенка
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31-летняя жительница Тюмени обвиняется в жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области.
Как следует из материалов уголовного дела, 7 марта нетрезвая женщина поругалась со своим сожителем и выместила злость на щенке. В подъезде она нанесла собаке удар ножом в шею.
Очевидцы происшествия связались с волонтерами. Щенка доставили в ветеринарную клинику, но спасти его не удалось. Материалы дела переданы в Ленинский районный суд Тюмени.
Санкция статьи штраф до 80 тыс. рублей, обязательные работы, либо лишение свободы на срок до трех лет.