В Тюмени будут судить женщину, зарезавшую щенка

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

31-летняя жительница Тюмени обвиняется в жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из материалов уголовного дела, 7 марта нетрезвая женщина поругалась со своим сожителем и выместила злость на щенке. В подъезде она нанесла собаке удар ножом в шею.

Очевидцы происшествия связались с волонтерами. Щенка доставили в ветеринарную клинику, но спасти его не удалось. Материалы дела переданы в Ленинский районный суд Тюмени.

Санкция статьи штраф до 80 тыс. рублей, обязательные работы, либо лишение свободы на срок до трех лет.