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Тюменские зооволонтеры собрали более полутоны товаров для бездомных животных

Общество, 12:02 08 мая 2021

фото Евгении Колосовой | фото Евгении Колосовой

556 кг продовольственных товаров для бездомных животных собрали активисты проекта "Рука помощи" Тюменского госуниверситета. С середины октября 2020 года в торговом центре "Остров" в Тюмени был установлен специальный контейнер для сбора. Еще один ящик весной появился в финансово-экономическом институте ТюмГУ.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала куратор проекта "Рука помощи" Евгения Колосова.

Она отметила, что ежедневно неравнодушные горожане и студенты вуза приносят корм для собак и кошек, крупы и макароны, овощи, а также древесные наполнители и одноразовые пеленки. Все это зооволонтеры регулярно передают в приют "Лучший друг" и котокафе "Мурка и Васька".

"Суть нашего проекта заключается в оказании доступной помощи бездомным животным и участии горожан в акциях по сбору товаров для собак и кошек. Для этого мы решили установить контейнеры в торговых центрах города. До конца года мы хотим увеличить объем сбора продовольственных товаров до 1000 кг через охват нескольких районов и более широких слоев населения. Также мы надеемся вовлечь тюменцев в волонтерскую деятельность", - рассказала она.

Евгения Колосова добавила, что всего планируется установить семь ящиков в торгово-развлекательных центрах Тюмени. Дополнительно волонтеры изготовят ящики для использования их в фестивалях и фотовыставках.

Любовь Голышева

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# бездомные животные , зооволонтеры , ТюмГУ

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