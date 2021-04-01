Знамя Победы на мосту Влюбленных установят 30 апреля

| Фото: "Молодая Гвардия" Тюмени ВКонтакте | Фото: "Молодая Гвардия" Тюмени ВКонтакте

Знамя Победы установят на верхнем пилоне моста Влюбленных в финале военно-медицинской эстафеты 30 апреля. Ее участниками станут более 100 школьников, команду поднять флаг дадут победители мероприятия.

Как сообщили в ТРО ВОО "Молодая гвардия", в основу эстафеты лег проект финалистки конкурса "Школа парламентаризма", студентки Тюменского медицинского колледжа Дании Апасовой.

"Уже много лет подряд мы проводим квест для школьников и студентов на тему Великой Отечественной войны. В этом году немного меняем формат и отказываемся от заранее определенных маршрутов, организуя военно-медицинскую эстафету. Команды школьников, по десять человек в каждой, получат роли офицеров, солдатов, медиков, связистов, пройдут по конкурсным станциям, выполнят задания и постараются избежать диверсий, сохранив "секретные документы". Мы планируем воссоздать атмосферу военного времени и используем соответствующий инвентарь, организаторы будут в военной форме", - сообщила пресс-секретарь ТРО партии "Единая Россия" Анна Вознюк.

Мероприятие состоится на тюменской набережной 30 апреля, начало - в 13 часов 30 минут.

Татьяна Ковалева