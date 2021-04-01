Тюменскую молодежь ждут на конкурсе проектов форума "Алтай. Территория развития-2021"

| Фото: мультицентр «Моя территория» | Фото: мультицентр «Моя территория»

Всероссийский конкурс молодежных проектов состоится в рамках образовательного форума "Алтай. Территория развития-2021". Он пройдет с 30 мая по 5 июня и соберет не менее 1 тыс. человек онлайн и 500 человек офлайн на озере Ая. Регистрация на форум завершится 30 апреля, заявки на конкурс проектов принимают до 17 часов (мск) 24 мая, сообщают организаторы.

Принять участие в форуме смогут активные молодые люди от 18 до 35 лет. Для них откроют десять образовательных площадок, объединенных в два направления: "АТР-социальный: Лидер-Команда-Общество" и "АТРуправленческий: Наука-Бизнес-Государство".

В их числе "Добро, бро" - развитие инфраструктуры добровольчества и некоммерческих организаций; "СтудАктив" – развитие студенческого самоуправления: национальная лига студенческих клубов; "МедиаДвиж" - развитие медиа и информационного пространства; "СО-общество" – развитие некоммерческого сектора и лидеров общественных палат; "Дружба народов" – гармонизация межнациональных отношений; "Время науки" – развитие науки и технологий; "Мой бизнес" – развитие молодежного предпринимательства; "Агропрорыв" – развитие сельского хозяйства; "Муниципальный локомотив" – развитие местного самоуправления; "Я – профи" – развитие кадрового потенциала предприятий реального сектора экономики.

Сквозными темами форума станут развитие проектной культуры, креативная индустрия, творчество, экологичность общественных и управленческих решений, цели устойчивого развития России и ООН, культура безопасности, Год науки и технологий.

В конкурсе проектов могут принимать участие граждане России в возрасте от 14 до 30 лет включительно. Максимальный размер гранта - 1,5 млн рублей. Представлены девять номинаций: "Студенческие инициативы"; "Добровольчество"; "Развитие социальных лифтов"; "Инициативы творческой молодежи"; "Патриотическое воспитание"; "Спорт, ЗОЖ, туризм"; "Профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие"; "Укрепление семейных ценностей"; "Молодежные медиа".

По вопросам участия в форуме обращаться по телефонам: 8-962-818-33-00; 8-962-818-17-17; 8(3852)55-94-87. Электронная почта: info@atrsib.ru.