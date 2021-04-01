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В Тюмени обладатели квадроциклов откроют сезон 1 мая

Общество, 08:49 30 апреля 2021

Кулига-парк ВКонтакте | Фото: Кулига-парк ВКонтакте

Крупнейший заезд на квадроциклах пройдет в Кулига-парке (32-ой км Ирбитского тракта) 1 мая. Регистрация начнется в 13 часов 30 минут. В нем смогут принять участие собственники квадроциклов и их семьи.

"Квадрозаезд - это прекрасная возможность в экстремальных, активных условиях увидеть природу, насладиться полноценным отдыхом, получить незабываемые впечатления. Квадроцикличной армией пронесемся по лесному бездорожью и откроем весенний сезон 2021", - говорят организаторы.

Старт начнется от пос. Зеленые холмы в 14 часов. На финише в Кулига-парке участников ожидает экскурсия по музею под открытым небом - "Этнопарк", горячие уха и плов. Победителей и призеров отметят дипломами.

Регистрация на сайте.

Арендовать квадроцикл на участие в заезде можно по телефону 8-919-957-72-62. Подробности о мероприятии по телефону 56-20-80.

Анжела Лебедева

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# заезд , квадроциклы , Кулига-парк

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