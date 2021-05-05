Сбор вещей для нуждающихся и субботник организуют волонтеры в рамках недели добра

| Фото: Областной центр профилактики и реабилитации | Фото: Областной центр профилактики и реабилитации

Сбор вещей для нуждающихся, субботник и полезный контент для подростков организует областной центр профилактики и реабилитации в Тюмени в рамках марафона добрых дел "Весенняя неделя добра".

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала заведующая отделом по организационно-методической работе областного центра профилактики и реабилитации Юлия Окмянская.

"Одним из первых мероприятий марафона стал сбор одежды для нуждающимся. Мероприятие стартовало 28 апреля. За это время волонтеры профилактического отряда "Action", действующего на базе центра профилактики и реабилитации, не только собрали вещи, но и отсортировали их и передали тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации", - рассказала она.

7 мая волонтеры планируют провести "Весенний субботник". Активисты приберут территорию, прилегающую к опорному центру развития профилактического добровольчества в районе Червишевского тракта. В порядок приведут и дворовые детские площадки.

Ко Дню Победы ребята добровольцы подготовят и опубликуют в социальных сетях поздравительный видеоролик. Они скажут слова благодарности ветеранам и труженикам тыла.

Кроме того, до 10 мая в группе "Все в твоих руках! | Волонтеры профилактики" проходит онлайн-мероприятие "Витамины весны". Специалисты областного центра профилактики и реабилитации рассказывают подросткам о правильном питании и здоровом образе жизни.

"Весна – пора пробуждения природы, солнце начинает выглядывать чаще, а температурные значения приближаются к плюсовой отметке. Несмотря на это, многие из нас замечают, что организм в целом чувствует себя слабым и истощенным. Поэтому в течение этих дней мы рассказываем, как справится с авитаминозом, какими витаминами и продуктами разбавить свой рацион, а также от каких привычек лучше отказаться", - добавила Юлия Окмянская.

Любовь Голышева