Бывшего лесничего ждет суд за превышение полномочий в Нижней Тавде

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Перед судом в Нижней Тавде предстанет бывший лесничий за превышение полномочий, повлекших ущерб в сумме более 1,2 млн рублей. Обвинительное заключение по уголовному делу утвердила прокуратура Нижнетавдинского района Тюменской области, сообщает ведомство.

Обвиняемый работал в Карагандинском участковом лесничестве. По версии следствия, в 2018-2019 годах он отводил деляны в лесах защитной категории гражданам, заключившим в установленном порядке договоры купли-продажи лесных насаждений. Вырубка этих лесов запрещена. Ущерб, нанесенный департаменту лесного комплекса Тюменской области, превысил 1,2 млн рублей.

В ходе следствия департамент лесного комплекса заявил иск о возмещении ущерба. На земельный участок обвиняемого наложен арест.

Материалы дела направлены в Нижнетавдинский районный суд Тюменской области для рассмотрения по существу.