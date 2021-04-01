Спортсмены Тюменской области сразятся в триатлоне

Чемпионат и первенство Тюменской области по триатлону (дуатлону) пройдут в Тюмени (Ирбитский тракт, район д. Кулакова) 30 апреля и 1 мая.

Как сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования, более 120 спортсменов пробегут и проедут на велосипедах различные дистанции.

Напомним, дуатлон - это вид спорта, включающий в себя этап бега, затем велогонку и затем еще один этап бега. В Тюменской области соревнование проходит уже 4 года.

Так, спортсмены пробегут дистанции на 1 км (мальчики и девочки 2009-2010, юноши и девушки 2007-2008), 2 км (юноши и девушки 2004-2006), 2,5 км и 5 км (юниоры и юниорки 1998-2003, мужчины и женщины 1997 и старше). На велосипеде преодолеют 5 км (мальчики и девочки 2009-2010, юноши и девушки 2007-2008), 8 км (юноши и девушки 2004-2006) и 20 км (юниоры и юниорки 1998-2003, мужчины и женщины 1997 и старше).

"Раньше в Тюменской области триатлоном занимались примерно 50 человек, а сейчас уже порядка 300", - отметил президент федерации триатлона Тюменской области Владимир Голыбин.

Торжественное открытие Чемпионата и первенства Тюменской области по триатлону (дуатлону) состоится 1 мая в 10 часов, а в 14 часов 30 минут победителей и призеров наградят памятными медалями, дипломами и призами.