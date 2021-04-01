В Тюмени первоклассники школы №15 сделали открытки к 9 Мая

ТРО партии "Единая Россия" ТРО партии "Единая Россия"

Ученики 1а класса тюменской школы №15 создали объемные открытки для ветеранов Великой Отечественной войны. Мастер-класс для них организовали волонтёры проекта "Краски жизни" Антон Терехин и Виктория Семиренская, сообщает ТРО партии "Единая Россия".

"Всегда непросто разговаривать с такими маленькими детьми о войне. И эта акция перед Днем Победы очень помогла нам рассказать об этом празднике, его значении. Ребята с радостью приняли в ней участие", — говорит классный руководитель 1а класса Светлана Боярская.

По словам координатора проекта "Краски жизни", руководителя службы экстренной и неотложной помощи ОКБ №2 Антона Терехина, в школе мастер-класс прошел впервые. Обычно подобные мероприятия волонтеры организовывают в стенах больницы.

"Мы приходим в стационары медучреждений, где дети проходят долгое лечение, и помогаем им отвлечься от больничных будней. Но наш проект растет, мы постоянно придумываем что-то новое и интересное. В этом году решили сделать не просто поделки, а открытки, которые к 9 Мая обязательно передадим ветеранам", - сказал он.