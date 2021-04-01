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Более 2,5 тыс. участков для многодетных семей Тюмени и Тюменского района выделили в деревне Большие Акияры

Общество, 14:03 29 апреля 2021

портал "Тюмень - наш дом"

Для многодетных семей Тюмени и Тюменского района подобраны земельные участки для индивидуального жилищного строительства площадью 135,2 га и 241,6 га в деревне Большие Акияры. Здесь планируется сформировать более 2,5 тыс. участков.

"Никогда мы еще не выделяли такого большого массива, - рассказал журналистам заместитель губернатора Тюменской области, директор областного департамента имущественных отношений Андрей Киселев. – Это район понравился многодетным семьям. В 2018 году мы уже выделяли земельные участки в Больших Акиярах".

По данным областного департамента имущественных отношений, в очередь на предоставление бесплатного земельного участка включено 13 тыс. 721 семья. По состоянию на 1 апреля 2021 года, предоставлен 9 тыс. 161 участок, общей площадью 9,5 млн кв м.

В очереди остается 3 тыс. 931 многодетная семья преимущественно из города Тюмени и Тюменского муниципального района (2 293 и 248 семей соответственно), а также из городов Ишима и Тобольска.

В целом в 18 муниципальных образованиях Тюменской области уровень обеспеченности многодетных семей земельными участками для индивидуального жилищного строительства составляет от 95 до 100%.

В настоящее время готовится документация по планировке данной территории. Кроме того, правительством Тюменской области были предоставлены субсидии муниципальным образованиям на формирование земельных участков для их предоставления многодетным семьям. Такие субсидии были предоставлены городам Ишиму и Тобольску, Казанскому и Исетскому районам.

Борис Олейник

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# Андрей Киселев , земельные участки , многодетные семьи

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