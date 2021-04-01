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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцы смогут увидеть прямую трансляцию Пасхального богослужения из Тобольска

Общество, 17:35 29 апреля 2021

оперативного штаба Тюменской области

Прямая трансляция Пасхального богослужения из Софийско-Успенского собора Тобольского кремля начнется 1 мая в 23 часа 55 минут на телеканалах "Россия 24" и "Тюменское время", а также на официальных страницах телеканалов ГТРК "Регион-Тюмень", "Тюменское время", "Тобольское время", в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, YouTube. Об этом сообщил митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий.

"Благодаря прямой трансляции стены храмов как бы раздвигаются, и ваши дома соединяются с домом Божьим. Поэтому можно в эту ночь встретить Пасху дома, смотря трансляцию из Тобольска из Софийско-Успенского собора, и каждый из вас может быть участником этой сокровенной молитвы и пасхальной радости", - сказал глава Тобольско-Тюменской митрополии.

Евгений Бабенко

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# митрополит Димитрий , Пасха , прямая трансляция

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