Тюменцы смогут увидеть прямую трансляцию Пасхального богослужения из Тобольска

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Прямая трансляция Пасхального богослужения из Софийско-Успенского собора Тобольского кремля начнется 1 мая в 23 часа 55 минут на телеканалах "Россия 24" и "Тюменское время", а также на официальных страницах телеканалов ГТРК "Регион-Тюмень", "Тюменское время", "Тобольское время", в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, YouTube. Об этом сообщил митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий.

"Благодаря прямой трансляции стены храмов как бы раздвигаются, и ваши дома соединяются с домом Божьим. Поэтому можно в эту ночь встретить Пасху дома, смотря трансляцию из Тобольска из Софийско-Успенского собора, и каждый из вас может быть участником этой сокровенной молитвы и пасхальной радости", - сказал глава Тобольско-Тюменской митрополии.

Евгений Бабенко