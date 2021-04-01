"Росводоканал Тюмень" подготовил аварийный запас сил и средств к майским праздникам

| Фото: Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Аварийный запас сил и средств, необходимых для ликвидации возможных нештатных ситуаций на сетях водоснабжения и водоотведения, сформирован в компании "Росводоканал Тюмень" к майским праздникам с 1 по 10 мая. К работе полностью готов спецтранспорт – всего 48 единиц, в числе которых 19 передвижных ремонтных мастерских, семь самосвалов, три экскаватора, три каналопромывочные машины и другая техника. При необходимости автоарсенал будет расширен.

Определены ответственные, которые в круглосуточном режиме будут осуществлять оперативное руководство предприятием. Усилена охрана режимных объектов водоканала.

Информационно-справочная и центральная диспетчерская службы будут работать в обычном режиме. Сообщить об утечках, засорах на канализации или открытых колодцах можно по телефону 540-940.

На официальном сайте компании доступен сервис для самостоятельной проверки информации об отключении водоснабжения в связи с работами на сетях холодного водоснабжения.

"Предприятие весь год работает в круглосуточном режиме, и майские праздники в этот отлаженный рабочий процесс никаких серьёзных изменений не вносят. Тем не менее мы сделали всё возможное для обеспечения надёжной и бесперебойной подачи жизненно важных услуг, чтобы тюменцы смогли в эти дни максимально комфортно провести время в кругу родных и близких", – сказал директор компании "Росводоканал Тюмень" Андрей Максимов.