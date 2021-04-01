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Жители Тюменской области расскажут о героях своих семей всей стране

Общество, 14:47 30 апреля 2021

пресс-служба музея Победы | Фото: пресс-служба музея Победы

Жителям Тюменской области предлагают стать участниками всенародного исторического проекта "Лица Победы". Те, кто сделают это до 6 мая, смогут уже в День Победы найти истории героев своей семьи на портале проекта лицапобеды.рф, сообщает пресс-служба музея Победы.

Биографии поступят на вечное хранение в московский Музей Победы и станут частью его мультимедийной экспозиции. Благодаря возможности поиска по сайту у жителей региона появится уникальная возможность показать своим детям, родителям, друзьям и знакомым истории предков, внесших вклад в разгром нацизма, и поделиться этими историями в социальных сетях.

Передать в проект фотографии и биографии героев своей семьи можно через сайт. Любой желающий может увековечить память о вкладе своих родственников и земляков в Победу: о тех, кто воевал на фронте и кто трудился в тылу, боролся в партизанских отрядах, сопротивлялся оккупантам.

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# история , музей Победы

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