В Ишиме состоится единственная премьера спектакля "Дикие лебеди"

Ишимские музейщики представят горожанам премьерную и единственную постановку сказки "Дикие лебеди" 15 мая в 11 часов. Они впервые попробуют свои силы на актерском поприще и в случае успеха рассчитывают продолжить театральную деятельность.

Об этом в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила экскурсовод Ишимского музейного комплекса Петра Ершова Катерина Проскурякова.

Спектакль, по ее словам, возник из другого проекта "История в пленках". В городской Арт-галерее проводились семейные показы диафильмов в сопровождении живой музыки и вокала, художественного чтения.

"Со временем нам стало тесно в рамках этой формы. И логически все пришло к театральной постановке, зрелищной и атмосферной, с соблюдением сложившихся традиций", - отметила девушка.

Режиссером выступила молодой работник культуры, выпускница Тобольского колледжа искусств Екатерина Васенева. Артистами – дети из театральной студии "Пульс" при народном театре и музейные работники.

Коллектив постарался создать настоящую атмосферу средневековья, рассказала Катерина. Костюмы подобрали в фондах музея, а вот при подборе музыки того времени возникли трудности, но все таки найти подходящие произведения удалось.

"Думаю, что публика оценит синтез десяти непрофессиональных актеров в сопровождении живой средневековой музыки, одетых в настоящие старинные костюмы", - добавила она.

Помимо единственного городского показа, спектакль смогут посмотреть школьники по предварительной записи с соблюдением всех мер безопасности до конца учебного года. По словам экскурсовода, заявок много, предпоказ для школьников пройдет 13 мая.

"Произведение Андерсена входит в школьную программу, а учитывая тот факт, что многие современные дети лучше воспринимают визуальный ряд, это удобно и ребенку, и учителю. Кроме того, спектакль может побудить школьников к прочтению этой чудесной сказки и многих других", - подчеркнула Катерина Проскурякова.

Инна Кондрашкина