Еще три ФАПа открыли в Тюменской области по нацпроекту

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Три новых ФАПа открыли в Ишимском районе в селах Клепиково, Синицына и Пахомова 29 апреля. Они построены по нацпроекту "Здравоохранение", сообщает пресс-служба ОБ №4 Ишима.

В каждом ФАПе имеется центральный водопровод и газовое отопление, система вентиляции и кондиционирования. Здания оснащены всем необходимым оборудованием, в них обустроены фельдшерский, акушерский, процедурный кабинеты. В Клепиковском ФАПе имеется даже стоматологический кабинет.

"Для того, чтобы нам начать оказывать данные услуги нам предстоит получить лицензию и только после этого мы сможем направлять на село врачей-стоматологов из городской поликлиники, оборудование не должно простаивать", -отметил главный врач ОБ №4 Вячеслав Афанасьев.

У медицинских работников появилось новое оборудование: электрокардиограф, автоматический дефибриллятор, портативный аппарат для экспресс-диагностики сахара, гемоглобина и уровня холестерина крови, цифровой индикатор внутриглазного давления, пульсоксиметр.

По словам заведующей ФАПом в Клепиково Веры Филипповой, в ближайшее время объект подключат к интернету и они смогут с рабочего места записывать пациентов на прием к городским врачам или консультировать по видеосвязи.