  • 30 апреля 202130.04.2021пятница
  • USD74,3823
    EUR90,1513
  • В Тюмени 1..3 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Оперштаб Тюменской области опроверг информацию об эвакуации жителей Аромашевского района из-за пожара

Общество, 20:58 30 апреля 2021

ИА "Тюменская линия"

Недостоверную информацию некоторых СМИ об эвакуации жителей Аромашевского района Тюменской области в связи с природными пожарами опроверг региональный оперативный штаб.

"Эвакуация жителей Аромашевского района не проводится, - говорится в сообщении. - Пожары не создают угрозы для населенных пунктов".

Причина появления недостоверной информации - неверное толкование сообщения о порядке действий гражданского населения в случае эвакуации, которое было размещено 30 апреля утром в социальных сетях.

Как сообщили в администрации Аромашевского района, 29 апреля в районе введен режим ЧС в связи с пожаром, зашедшим в район с Северного болота. К тушению пожара привлечена сводная группировка сил МЧС.

Евгений Бабенко

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# пожароопасный период

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
22:01 30.04.2021Святослав Шитов проведет мастер-классы по фронтовым игрушкам
20:58 30.04.2021Оперштаб Тюменской области опроверг информацию об эвакуации жителей Аромашевского района из-за пожара
19:40 30.04.2021В Тюмени открыли выставку "Фигурально выражаяс­ь…"
19:17 30.04.2021Свою "Книгу памяти" смогут заполнить тюменцы в арт-пространстве "Время победы"