Оперштаб Тюменской области опроверг информацию об эвакуации жителей Аромашевского района из-за пожара
Недостоверную информацию некоторых СМИ об эвакуации жителей Аромашевского района Тюменской области в связи с природными пожарами опроверг региональный оперативный штаб.
"Эвакуация жителей Аромашевского района не проводится, - говорится в сообщении. - Пожары не создают угрозы для населенных пунктов".
Причина появления недостоверной информации - неверное толкование сообщения о порядке действий гражданского населения в случае эвакуации, которое было размещено 30 апреля утром в социальных сетях.
Как сообщили в администрации Аромашевского района, 29 апреля в районе введен режим ЧС в связи с пожаром, зашедшим в район с Северного болота. К тушению пожара привлечена сводная группировка сил МЧС.
Евгений Бабенко