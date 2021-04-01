Оперштаб Тюменской области опроверг информацию об эвакуации жителей Аромашевского района из-за пожара

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Недостоверную информацию некоторых СМИ об эвакуации жителей Аромашевского района Тюменской области в связи с природными пожарами опроверг региональный оперативный штаб.

"Эвакуация жителей Аромашевского района не проводится, - говорится в сообщении. - Пожары не создают угрозы для населенных пунктов".

Причина появления недостоверной информации - неверное толкование сообщения о порядке действий гражданского населения в случае эвакуации, которое было размещено 30 апреля утром в социальных сетях.

Как сообщили в администрации Аромашевского района, 29 апреля в районе введен режим ЧС в связи с пожаром, зашедшим в район с Северного болота. К тушению пожара привлечена сводная группировка сил МЧС.

Евгений Бабенко