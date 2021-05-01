Тюменцев предупреждают об опасности гадюк

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Укус гадюки опасен для жизни и здоровья, напоминает жителям региона департамент здравоохранения Тюменской области.

При укусе гадюки нужно сразу вызывать скорую помощь, и не пытаться отсосать самостоятельно яд, предупреждают эксперты. Также нельзя накладывать жгут на пораженную конечность, делать разрез на месте укуса или прижигать его, так как есть риск занести в рану дополнительную инфекцию. Главная рекомендация - постараться как можно меньше шевелить укушенной конечностью, чтобы замедлить распространение яда по организму, сообщает "КП-Тюмень".

Транспортировка пострадавшего в медучреждение возможна любым иным способом, главное условие – обездвижить конечность.

Напомним, в 2020 году первый случай укуса гадюки был зарегистрирован в Тюменской области в начале мая.