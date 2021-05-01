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Больница в Ялуторовске получила новое оборудование в рамках нацпроекта "Здравоохранение"

Общество, 13:34 01 мая 2021

Фото: пресс-служба областной больницы №23

Навесными прикроватными мониторами обеспечили все десять койко-мест в отделении реанимации областной больницы №23 в Ялуторовске в рамках национального проекта "Здравоохранение". Мониторы необходимы для контроля важнейших параметров жизнедеятельности больных реанимационного блока.

"Пациентам, только что перенесшим операцию, требуется измерять показатели жизнедеятельности. Делать это нужно буквально каждые пять минут. Новые мониторы сами измеряют и контролируют пульс, давление, температуру тела, сатурацию, частоту дыхания, и другие показатели", – рассказала младшая медицинская сестра по уходу за больными Юлия Халидулина.

За год в отделении реанимации областной больницы №23 оказывают помощь примерно тысяче пациентов, сообщает "АиФ - Западная Сибирь".

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