Ялуторовскому инвалиду по зрению помогли получить новую профессию

Фото: mintrudnso.kremlinrus.ru Фото: mintrudnso.kremlinrus.ru

Центр инклюзивного образования помог получить новую востребованную профессию массажиста жителю Ялуторовска Данилу Пономареву, лишившемуся зрения в результате болезни. В итоге в 2020 году он вошел в десятку лучших на национальном чемпионате "Абилимпикс", сообщает пресс-служба департамента труда и занятости населения Тюменской области.

Ялуторовскин инвалиды активно осваивают специальность массажиста. Эксперт Сергей Кондратенко готовит своих подопечных к чемпионату России по массажу, который состоится в июне в Кисловодске. Кроме того, при школе-интернате № 6 для учащихся с ограниченными возможностями здоровья создан кружок "Юный массажист". Его лучшие воспитанники смогут показать свое мастерство на региональном чемпионате "Абилимпикс", где впервые в компетенции "Массажист" выступят юниоры.