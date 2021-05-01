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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Ялуторовскому инвалиду по зрению помогли получить новую профессию

Общество, 14:47 01 мая 2021

Фото: mintrudnso.kremlinrus.ru

Центр инклюзивного образования помог получить новую востребованную профессию массажиста жителю Ялуторовска Данилу Пономареву, лишившемуся зрения в результате болезни. В итоге в 2020 году он вошел в десятку лучших на национальном чемпионате "Абилимпикс", сообщает пресс-служба департамента труда и занятости населения Тюменской области.

Ялуторовскин инвалиды активно осваивают специальность массажиста. Эксперт Сергей Кондратенко готовит своих подопечных к чемпионату России по массажу, который состоится в июне в Кисловодске. Кроме того, при школе-интернате № 6 для учащихся с ограниченными возможностями здоровья создан кружок "Юный массажист". Его лучшие воспитанники смогут показать свое мастерство на региональном чемпионате "Абилимпикс", где впервые в компетенции "Массажист" выступят юниоры.

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