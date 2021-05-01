Росфинмониторинг включил "Штабы Навального" в перечень экстремистских организаций

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Росфинмониторинг включил "Штабы Навального" в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремисткой деятельности. Информация об этом опубликована на официальном сайте ведомства.

Заседание суда по иску прокуратуры о признании ФБК (НКО-иноагент), ФЗПГ (Фонд защиты прав граждан, НКО-иноагент) и "Штабов Навального" экстремистскими организациями состоится 17 мая. В Генпрокуратуре России полагают, что эти организации формируют условия для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации в стране и изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции".

Кроме того, прокуратура считает, что этими структурами осуществляется деятельность на территории РФ иностранных и международных организаций, в отношении которых принято решение о признании их деятельности нежелательной.