Тобольские ветераны войны и трудового фронта проходят вакцинацию от COVID-19

Фото: департамент здравоохранения Тюменской области Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

38 пожилых маломобильных жителей Тобольска получили помощь волонтеров-медиков при проведении вакцинации от COVID-19, сообщает пресс-служба областной больницы №3.

Вакцинация старшего поколения против новой коронавирусной инфекции стартовала в начале 2021 года. Она проводится в поликлинике в два этапа с интервалом в 21 день. В рамках регионального проекта "Старшее поколение" и национального проекта "Демография" пожилым людям для поездки на вакцинацию предоставляется автотранспорт.

Ветеранам Великой Отечественной войны вакцинация против коронавируса проводится на дому. Специалисты выезжают к ним, проводят предварительное обследование и наблюдают за состоянием пациентов в течении получаса после инъекции. В день медицинская бригада проводит около семи таких выездов.

Отметим, что с начала марта в областной больнице №3 возобновилась диспансеризация взрослого населения. При этом ветеранам уделяется особое внимание. Осмотры таких пациентов проводят, в основном, на дому, выездные бригады из терапевта, фельдшера и медсестры.