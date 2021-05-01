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Тюменский МТЦ "Космос" призывает земляков экологично относиться к работе

Общество, 11:32 01 мая 2021

Фото: МТЦ "Космос" ВКонтакте

Мотивирующие карточки, которые призывают тюменцев к экологичному отношению к работе, появились в социальных сетях тюменского молодежного театрального центра "Космос" к Дню весны и труда 1 Мая. Об этом сообщает "КП-Тюмень".

"Акцент на экологичном отношении к работе сейчас делают во многих компаниях , ведь в здоровом коллективе выше мотивация и работоспособность", - отметила представитель МТЦ "Космос" Лариса Рябкова.

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